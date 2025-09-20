Неэмиаш Кета, скорее всего, получит главную роль в передней линии «Бостона»

Репортер Брайан Робб спрогнозировал ротацию «Селтикс».

«Неэмиаш Кета, скорее всего, получит стартовую роль в передней линии. Крис Буше и Лука Гарза разделят оставшиеся минуты. Дальше все будет зависеть от планов Джо Маззуллы по стилю игры. Если Джейлен Браун будет чаще выходить в роли тяжелого форварда, этим ротация «больших» и ограничится. Но Буше может выходить и в связке «больших» на «четверке». Он способен растягивать пространство в этой роли.

Кета заслужил роль фаворита своим выступлением на Евробаскете и опытом в системе «Бостона». Он лучший защитник «краски» и подбирающий в составе. Но ему придется отстоять свое место на сборах.

Макс Шульга появится в ротации в случае травм в задней линии. Но не буду удивлен и вызову Бэйлора Шайермана. Он показал проблески в конце прошлого сезона в качестве разыгрывающего в пик-н-ролле, а команде это пригодится. Но Притчард и Уайт редко травмируются, так что это не слишком вероятный сценарий.

Уго Гонсалес, скорее всего, больше будет играть в лиге развития. Ему предоставят возможность развить свой арсенал в нападении. Если, конечно, он не уничтожит конкурентов на сборах. Но его защита, кажется, уже на уровне НБА, так что будет интересно посмотреть, как быстро он станет полезным, набрав ход в атаке», – поделился репортер.