  • «Какого хрена…» Журналистка спросила Брианну Стюарт об увольнении главного тренера, который в этот момент сидел рядом с ней
«Какого хрена…» Журналистка спросила Брианну Стюарт об увольнении главного тренера, который в этот момент сидел рядом с ней

Репортер задал звезде «Либерти» неловкий вопрос.

Действующий чемпион «Нью-Йорк» завершил свое выступление в сезоне, уступив «Финиксу» в третьей игре серии первого раунда (73:79, 1-2).

На послематчевой пресс-конференции одна из журналисток спросила Брианну Стюарт: «Что бы вы сказали тем, кто сомневается, что Сэнди Бронделло должна тренировать вас в следующем сезоне?»

«Какого хрена… – проговорила Стюарт, прежде чем встать на защиту тренера. – Мы не та команда, что ищет козла отпущения. Многие из нас могли бы выступить в этом сезоне лучше. Но мы по-прежнему будем сражаться и поддерживать друг друга каждый день, и я думаю, что это самое главное.

Мы поддерживаем Сэнди», – заключила баскетболистка.

Бронделло завершила свой 13-й сезон в качестве главного тренера в женской НБА и четвертый с «Либерти». За это время «Нью-Йорк» показал результат 107-53 с двумя выходами в финал и чемпионским титулом в 2024 году.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
logoженская НБА
logoБрианна Стюарт
Сэнди Бронделло
Нью-Йорк жен
