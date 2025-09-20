Алисса Томас первой в истории женской НБА оформила трипл-дабл в плей-офф с 20+ очками и помогла «Финиксу» выбить «Нью-Йорк»

«Меркури» обыграли «Либерти» в решающем матче серии – 79:73.

Томас записала на свой счет 20 очков (7 из 18 с игры), 11 подборов и 11 передач, став автором единственного в истории женской НБА трипл-дабла в плей-офф с 20+ набранными очками. Форварду «Финикса » принадлежат 5 из 7 плей-офф трипл-даблов в истории лиги.

Со стороны «Нью-Йорка » выделялась Брианна Стюарт , получившая растяжение связок колена в 1-й игре серии. Она записала на свой счет 30 очков, 9 подборов и 3 передачи. Все 14 очков, набранные «Либерти» в 4-й четверти, принесла своей команде Стюарт.

Соперником «Меркури» по полуфиналу станут «Линкс».