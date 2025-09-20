Джеймс Харден поздравил Сату Сабалли и Кали Коппер с победой над «Нью-Йорком»

Защитник «Клипперс» поприветствовал игроков «Финикса».

Харден присутствовал на домашнем матче «Меркури», в котором команда из Аризоны обыграла «Либерти» (79:73) и обеспечила себе выход в полуфинал.

После игры суперзвезда «Клипперс» обнялся с Сату Сабалли и Кали Коппер, попозировав для фото.

Все три игрока в этот момент были обуты в девятую модель именных кроссовок Хардена от adidas.