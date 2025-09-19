Рэймонд Фелтон: «Уэстбрука всю карьеру хейтили и отодвигали в сторону»

Фелтон встал на защиту репутации Расселла Уэстбрука.

«Вы не включаете Расса в список лучших разыгрывающих, хотя он собирал трипл-даблы в среднем за сезон с кучей очков? Вы это серьезно?

Этого парня всю его карьеру хейтили и отодвигали в сторону. Для него это не что-то новое. Но как можно так неуважительно относиться к нему и его верности «Оклахоме»?

Даже когда Кей Ди ушел, Расс все равно остался верен. И что он сделал на следующий год после ухода Дюрэнта?

У всех случаются так себе сезоны, поэтому когда он перешел в «Лейкерс», там у него не пошло; но все хотят говорить именно об этом и судить его по этому периоду. Как вы можете судить его по этому отрезку, когда до этого он совершал столько великих дел?» – задался вопросом Фелтон .

После перехода Кевина Дюрэнта в «Голден Стэйт» Расселл Уэстбрук остался в «Тандер» и три сезона подряд собирал трипл-дабл в среднем (26,8 очка, 10,6 подбора и 10,4 передачи на этом отрезке).