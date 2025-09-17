Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой»
18 сентября в рамках первого раунда плей-офф женской НБА пройдут два матча.
«Нью-Йорк» (5) примет «Финикс» (4), «Голден Стэйт» (8) сыграет с «Миннесотой» (1).
Женская НБА
Плей-офф
Первый раунд (до 2 побед)
Нью-Йорк – Финикс
18 сентября. 03.00
«Нью-Йорк» ведет в серии – 1-0.
Голден Стэйт – Миннесота
18 сентября. 5.00
«Миннесота» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
