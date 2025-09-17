  • Спортс
0

Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой»

18 сентября в рамках первого раунда плей-офф женской НБА пройдут два матча.

«Нью-Йорк» (5) примет «Финикс» (4), «Голден Стэйт» (8) сыграет с «Миннесотой» (1).

Женская НБА 

Плей-офф

Первый раунд (до 2 побед)

Нью-Йорк – Финикс

18 сентября. 03.00

«Нью-Йорк» ведет в серии – 1-0.

Голден Стэйт – Миннесота

18 сентября. 5.00

«Миннесота» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

