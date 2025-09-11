Шакил О’Нил о Джоэле Эмбииде: «Я пытался быть жестким с ним, но он этого не выдерживает»

Легенда НБА объяснил, почему перестал критиковать центрового «Филадельфии».

«Раньше я постоянно проходился по Дуайту Ховарду – это была „жесткая любовь“, я пытался сделать его лучше. Сейчас же настоящих «больших» почти не осталось.

Да, есть Йокич , но он лучший центровой лиги на данный момент и уже выигрывал титул, так что советовать ему нечего. Виктор Вембаньяма все еще слишком молод.

Я пытался быть жестким с ним, но , похоже, он этого не выдерживает. Придется убрать его из моего списка», – заявил Шакил О ’Нил.