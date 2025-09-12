3

Джефф Тиг: «Пол Джордж спекся, «Филадельфия» – команда плей-ин»

Бывший игрок НБА предсказал, как пройдет следующий сезон для «Сиксерс».

«Филадельфия» – команда плей-ин, бро.

Пол Джордж спекся, просто спекся. Бро, Пи Джи конец… Он был одним из самых крутых парней, которых я когда-либо видел на баскетбольной площадке... Но в прошлом году он был третьей опцией, бро... Есть огромный шанс, что в этом году он получит травму. Серьезно, как часто этот чувак не травмирован?

Они выйдут в полном составе на первую игру сезона, а на второй все закончится. Ну же, ребят, с ними все кончено!

Джоэл Эмбиид не вернется к первой игре сезона. Но в первом матче после возвращения он наберет 20 очков, а затем пропустит следующие два. Потом в следующем он забьет 40, и на этом все закончится», – расписал сезон «Сиксерс» Тиг.

В сезоне-2024/25 «Филадельфию» преследовали травмы. Ни один из их трех звездных игроков – Эмбиид (19 игр), Джордж (41 игра) или Тайриз Макси (52 игры) – не сыграл более 60 матчей в «регулярке». В результате клуб получил четвертый пик на драфте НБА-2025 и выбрал Ви Джея Эджкомба.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Club 520
