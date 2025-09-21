  • Спортс
  • Софи Каннингем о выходе «Индианы» в полуфинал: «Лига просто в ярости, ведь нас здесь вообще не должно было быть»
Защитница «Фивер» поделилась мыслями о проходе команды в следующий раунд.

«Лига просто в ярости от того, что мы выиграли, потому что нас буквально здесь вообще не должно было быть. Но это еще больше подстегивает нас. Это было так здорово.

Я так нервничала, хотя я обычно не тревожусь, но я была настолько взволнована, что не могла усидеть на месте. У меня было такое чувство, будто я сама играла, потому что я очень сильно потела. Это была настоящая игра, жесткая. Постоянная борьба, много великолепных, просто великолепных розыгрышей. Но где-то глубоко в душе я знала, что мы победим», – сказала Каннингем.

«Индиана», которая вышла в плей-офф с 6-го места, выбила из турнира «Атланту», занявшую 3-ю строчку по итогам «регулярки». В решающем матче «Фивер» одолели «Дрим» со счетом 87:85.

По ходу сезона «Индиана» лишилась пятерых игроков из-за травм, включая саму Каннингем и лидера команды Кейтлин Кларк.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Indianapolis Star
