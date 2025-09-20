Первые кроссовки Энджел Риз были раскуплены за час, трафик чуть не положил сайт Reebok

Кроссовки Энджел Риз стали хитом.

The Reebok Angel Reese 1 были сразу выпущены в трех расцветках. По сообщениям источников, все три были раскуплены в сети менее чем за час, кроме редких размеров.

Объем запросов чуть не положил сайт Reebok.

«Вся в слезах. Это был рискованный шаг, выпустить сразу три расцветки. Но они раскуплены. Бесконечно благодарна», – написала Риз в соцсетях.