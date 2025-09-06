«Чикаго» отстранил Энджел Риз на половину матча с «Лас-Вегасом» за «наносящие вред» комментарии о партнерах

«Скай» применили дисциплинарные санкции в отношении Риз.

Звезда «Чикаго » Энджел Риз будет отстранена на первую половину матча команды в воскресенье против «Лас-Вегаса» за то, что организация назвала «заявлениями, наносящими вред команде».

Ранее в статье Chicago Tribune Риз рассказала , что она «не намерена мириться с тем же дерьмом, что творилось в этом году», добавив, что команде «нужно заполучить классных игроков» в межсезонье, иначе она может рассмотреть возможность ухода из нее. «Скай» (10-31) выбыли из борьбы за плей-офф в прошлом месяце.

Позже форвард попыталась сгладить впечатление от своих комментариев и заявила, что извинилась перед своими партнерами по команде.

Риз, двукратная участница Матча всех звезд, лидирует в лиге по подборам в этом сезоне (12,6 в среднем за игру) и имеет 23 дабл-дабла. Она также возглавляет список бомбардиров команды с показателем 14,7 очка в среднем за игру и делит первое место по передачам (3,7 в среднем).