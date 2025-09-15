Видео
Энджел Риз навестила Теренса Кроуфорда в раздевалке перед боем с Саулем Альваресом

Энджел Риз засветилась в числе селебрити на важном событии.

В США состоялся ключевой боксерский ивент осени – Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира.

191-сантиметровая баскетболистка «Чикаго Скай» посетила раздевалку Кроуфорда перед боем.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Netflix
