Энджел Риз навестила Теренса Кроуфорда в раздевалке перед боем с Саулем Альваресом

Энджел Риз засветилась в числе селебрити на важном событии.

В США состоялся ключевой боксерский ивент осени – Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира.

191-сантиметровая баскетболистка «Чикаго Скай» посетила раздевалку Кроуфорда перед боем.