Энджел Риз навестила Теренса Кроуфорда в раздевалке перед боем с Саулем Альваресом
Энджел Риз засветилась в числе селебрити на важном событии.
В США состоялся ключевой боксерский ивент осени – Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира.
191-сантиметровая баскетболистка «Чикаго Скай» посетила раздевалку Кроуфорда перед боем.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Netflix
