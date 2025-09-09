Роман Соркин привлек внимание «Портленда», «Хит» и «Никс»
Роман Соркин привлек внимание трех клубов НБА после успешного Евробаскета.
По информации инсайдера Иана Бегли, сразу три клуба НБА проявляют серьезный интерес к 29-летнему центровому, несмотря на то, что игрок связан контрактом с одним из сильнейших клубов Евролиги – «Маккаби Тель-Авив».
В число команд, отслеживающих ситуацию с Соркиным, входят: «Майами», «Нью-Йорк» и «Портленд».
В прошлом сезоне Евролиги игрок провел 33 матча и набирал в среднем 12,9 очка, 4,1 подбора и 1,1 передачи.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Иана Бегли
