Роман Соркин привлек внимание «Портленда», «Хит» и «Никс»

Роман Соркин привлек внимание трех клубов НБА после успешного Евробаскета.

По информации инсайдера Иана Бегли, сразу три клуба НБА проявляют серьезный интерес к 29-летнему центровому, несмотря на то, что игрок связан контрактом с одним из сильнейших клубов Евролиги – «Маккаби Тель-Авив ».

В число команд, отслеживающих ситуацию с Соркиным , входят: «Майами », «Нью-Йорк» и «Портленд».

В прошлом сезоне Евролиги игрок провел 33 матча и набирал в среднем 12,9 очка, 4,1 подбора и 1,1 передачи.