«Леброн меня выбесил». Остин Ривз рассказал о единственном случае, когда он подумал, что баскетбол не для него

Джеймс устроил Ривзу «добро пожаловать в НБА»-момент.

«Единственный раз, когда я подумал, что мне не место на баскетбольной площадке, был на самом деле в тренировочном лагере.

Мы просто играли, и Леброн был Леброном. И я подумал: «Не знаю, смогу ли я соответствовать такому уровню». Он забил что-то типа четырех бросков с отклонением с лицевой линии, и я такой: «Ладно, я ничего не могу с этим поделать». Он меня выбесил», – рассказал 27-летний защитник.

Остин Ривз не был выбран на драфте-2021, но за 4 года карьеры смог пройти путь до одного из ключевых игроков «Лейкерс ».