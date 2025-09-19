Лука Дончич – Остину Ривзу: «Подстригись, пожалуйста»
Суперзвезда «Лейкерс» недоволен внешним видом товарища по команде.
«Лос-Анджелес» в своих соцсетях выложил фото защитника Остина Ривза из тренировочного лагеря.
В комментарии к посту зашел Лука Дончич и призвал партнера по команде посетить парикмахера.
«Подстригись, пожалуйста», – написал Дончич. Ривз ответил ему лишь тремя смеющимися эмодзи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Лейкерс»
