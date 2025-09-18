Пау Газоль: «Лейкерс» определенно будут строиться вокруг Луки Дончича следующие 10 лет»
Пау Газоль высоко оценивает Луку Дончича.
«Лука – один из лучших баскетболистов лиги. «Лейкерс» определенно будут строиться вокруг него следующие 10 лет.
Нужно налаживать взаимодействие, командные коммуникации и «химию» и вести команду вперед», – поделился своим видением двухкратный чемпион НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
