Агент Джонатана Куминги: «Если «Уорриорз» хотят побеждать прямо сейчас, надо дать Куминге опцию игрока»

Агент Джонатана Куминги обрисовал ситуацию своего клиента.

Аарон Тернер принял участие в подкасте ESPN, обозначив позицию ограниченно свободного агента, зашедшего в тупик в переговорах с клубом.

«Если «Уорриорз» хотят побеждать прямо сейчас, хотят видеть в своих рядах счастливого игрока, который удовлетворен справедливым подходом и готов быть частью команды, мы считаем, что они должны дать ему опцию игрока (на 3-й год контракта на 75 миллионов).

Клуб немного потеряет в стоимости торгового актива. Но если речь идет о положении здесь и сейчас, он должен ее получить. Сделка будет неидеальной, но вполне приемлемой. Куминга поймет, что к нему отнеслись с уважением, и мы сможем сосредоточиться на победах и помощи Стефу Карри .

Иначе Куминга хочет подписать квалификационное предложение, в этом есть смысл. Мы обсуждали этот вариант. Никаких обменов. Выход на рынок свободных агентов. Да, не будет 10-12 команд с местом в платежке. Но будут 6 клубов и лучший «винг» на рынке возрастом меньше 35 лет», – заявил представитель форварда.