  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Агент Джонатана Куминги: «Кингз» были готовы дать ему свободу. Именно ему придется жертвовать в «Уорриорз»
0

Агент Джонатана Куминги: «Кингз» были готовы дать ему свободу. Именно ему придется жертвовать в «Уорриорз»

Аарон Тернер аргументировал позицию Джонатана Куминги.

Представитель форварда объяснил требования форварда.

«Опция игрока для него предельно важна. Именно Куминге придется жертвовать, чтобы в «Уорриорз» все получилось. Он отказывается от настоящих возможностей.

Би Джей Армстронг (помощник генменеджера «Кингз») прямо сказал, что клуб хочет дать ему свободу. Не надо ничего менять в себе. Просто показывать свой баскетбол. Это невозможно в «Голден Стэйт», – заявил Тернер.

Куминга склоняется к подписанию квалификационного предложения в случае отказа клуба от его условий. Летом баскетболист рассчитывал на переход в «Сакраменто» по схеме сайн-энд-трэйд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети 95.7 The Game
logoСакраменто
logoНБА
возможные переходы
logoГолден Стэйт
logoДжонатан Куминга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Джонатана Куминги: «Если «Уорриорз» хотят побеждать прямо сейчас, надо дать Куминге опцию игрока»
11сегодня, 14:59
«Голден Стэйт» расширил список вариантов Джонатана Куминги оффером на 3 года и 54 миллиона без опций
7сегодня, 14:48
Сэм Эмик: «Уорриорз» не спешат отдавать Кумингу в «Кингз», так как боятся, что он станет там звездой»
11вчера, 17:05
Главные новости
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Финикс» и «Нью-Йорк» разыграют последнее место в полуфинале
4 минуты назад
ESPN планирует сохранить «Inside the NBA» в прежнем полноценном формате
9 минут назад
Тайриз Халибертон: «Терпеть не мог прозвище «Хали». Теперь так называются мои кроссовки. Соцсети не победить»
34 минуты назадФото
Роб Пелинка: «Выступление Луки Дончича на Евробаскете доказало, что он претендует на звание лучшего игрока планеты»
143 минуты назад
Ник Калатес может усилить заднюю линию «Олимпиакоса» после травмы Кинана Эванса
2сегодня, 18:18
«Валенсия» лишилась трех игроков, включая Жана Монтеро, из-за травм перед стартом Евролиги
сегодня, 17:38
Карри, Грин и Батлер обращались к фронт-офису «Уорриорз» с просьбой дать Куминге запрошенный им контракт (Бретт Сигел)
8сегодня, 17:24
НБА занимается разработкой 3D-трансляций через очки виртуальной реальности
сегодня, 17:10
Испанская федерация склоняется к выбору Чуса Матео на роль главного тренера сборной
1сегодня, 16:48
Джордан Лойд согласовал контракт с «Анадолу Эфесом»
1сегодня, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
Кендалл Браун поборется за место на двустороннем контракте на сборах «Селтикс»
сегодня, 18:29
«Самара» рассмотрит вариант аренды Александра Летино
сегодня, 18:08
Евролига хочет привлечь 100 миллионов зрителей на Ближнем Востоке и в Северной Африке через Дубай
1сегодня, 17:55
«Бруклин» подписал контракт с лидером G-лиги по передачам Юри Коллинзом
сегодня, 16:30
Деннис Смит имеет минимальные шансы на место в составе «Мэверикс»
2сегодня, 13:45
Деджонте Мюррэй отправил 600 долларов фанату, чтобы помочь ему начать бизнес по стрижке газонов
1сегодня, 12:03
Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно забыть о прошлом сезоне. Трофей уже в музее и останется там»
сегодня, 11:44
Лука Дончич встретился с Яо Мином
1сегодня, 11:07Фото
«С Каримом я не сяду, он, наверное, книжки читает». Джефф Тиг выбрал себе соседей для 12-часового перелета
8сегодня, 10:44
Сергей Кущенко о Егоре Дёмине: «Летняя лига показала, что в его игре есть определенные пробелы. Знаю, что он слишком трудолюбив и ответственен»
сегодня, 08:15