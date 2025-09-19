Агент Джонатана Куминги: «Кингз» были готовы дать ему свободу. Именно ему придется жертвовать в «Уорриорз»
Аарон Тернер аргументировал позицию Джонатана Куминги.
Представитель форварда объяснил требования форварда.
«Опция игрока для него предельно важна. Именно Куминге придется жертвовать, чтобы в «Уорриорз» все получилось. Он отказывается от настоящих возможностей.
Би Джей Армстронг (помощник генменеджера «Кингз») прямо сказал, что клуб хочет дать ему свободу. Не надо ничего менять в себе. Просто показывать свой баскетбол. Это невозможно в «Голден Стэйт», – заявил Тернер.
Куминга склоняется к подписанию квалификационного предложения в случае отказа клуба от его условий. Летом баскетболист рассчитывал на переход в «Сакраменто» по схеме сайн-энд-трэйд.
