Бекки Хэммон об Эйже Уилсон: «Лучшая из всех, кто ходил по этой планете»

Главный тренер «Лас-Вегаса» очень высокого мнения о лидере команды.

«Если Эйжа – лучшая из когда-либо игравших в женской НБА, то я могу с уверенностью заявить, что она лучшая из всех, кто ходил по этой планете», – сказала Хэммон.

Ранее на этой неделе легенда «Майами» Дуэйн Уэйд также похвалил Уилсон, заявив, что она одна из немногих баскетболисток, кто мог бы победить некоторых игроков НБА в игре один на один.

В пятницу Эйжа Уилсон была названа одним из пяти финалистов на звание MVP женской НБА. Она может стать первым в истории лиги четырехкратным обладателем этой награды.

В этом регулярном сезоне Уилсон лидировала в лиге по количеству набранных в среднем очков (23,4) и блок-шотов (2,3), приведя «Эйсес» ко второму посеву в плей-офф.

