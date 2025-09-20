Бекки Хэммон об Эйже Уилсон: «Лучшая из всех, кто ходил по этой планете»
Главный тренер «Лас-Вегаса» очень высокого мнения о лидере команды.
«Если Эйжа – лучшая из когда-либо игравших в женской НБА, то я могу с уверенностью заявить, что она лучшая из всех, кто ходил по этой планете», – сказала Хэммон.
Ранее на этой неделе легенда «Майами» Дуэйн Уэйд также похвалил Уилсон, заявив, что она одна из немногих баскетболисток, кто мог бы победить некоторых игроков НБА в игре один на один.
В пятницу Эйжа Уилсон была названа одним из пяти финалистов на звание MVP женской НБА. Она может стать первым в истории лиги четырехкратным обладателем этой награды.
В этом регулярном сезоне Уилсон лидировала в лиге по количеству набранных в среднем очков (23,4) и блок-шотов (2,3), приведя «Эйсес» ко второму посеву в плей-офф.
