  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дрэймонд Грин жестко сыграл против китайского фаната, вышедшего на паркет в майке Джордана Пула
Видео
4

Дрэймонд Грин жестко сыграл против китайского фаната, вышедшего на паркет в майке Джордана Пула

Дрэймонд Грин проводит турне по Китаю.

В рамках выставочного матча 1 на 1 форвард «Голден Стэйт» поиграл с болельщиками, один из которых вышел против него в майке Джордана Пула.

Грин уронил его на паркет, а потом, смазав данк, шуточно взял его в захват за шею.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Warriors Talk
logoДрэймонд Грин
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoДжордан Пул
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Что за дерьмовая тренировка». Дрэймонд Грин отреагировал на совместное занятие Джимми Батлера и Бадди Хилда
36 сентября, 08:15Видео
«Это не твоя игра». Дрэймонд Грин дважды подряд провалился в атаке против Муди на тренировке
65 сентября, 04:26Видео
Дрэймонд Грин: «Мы завоюем эту сучку в этом сезоне»
1031 августа, 18:26Видео
Главные новости
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Финикс» и «Нью-Йорк» разыграют последнее место в полуфинале
1сегодня, 20:44
Тайлер Хирро пропустит около 8 недель в результате успешной операции на голеностопе
1сегодня, 20:20
Эргин Атаман: «Панатинаикос» может выставить два состава уровня «Финала четырех» Евролиги»
сегодня, 20:05
Кевин Дюрэнт вернул доступ к своему криптокошельку и, предположительно, мог получить 180-кратную прибыль от активов
7сегодня, 19:46
ESPN планирует сохранить «Inside the NBA» в прежнем полноценном формате
сегодня, 19:20
Агент Джонатана Куминги: «Кингз» были готовы дать ему свободу. Именно ему придется жертвовать в «Уорриорз»
3сегодня, 18:59
Тайриз Халибертон: «Терпеть не мог прозвище «Хали». Теперь так называются мои кроссовки. Соцсети не победить»
сегодня, 18:55Фото
Роб Пелинка: «Выступление Луки Дончича на Евробаскете доказало, что он претендует на звание лучшего игрока планеты»
1сегодня, 18:46
Ник Калатес может усилить заднюю линию «Олимпиакоса» после травмы Кинана Эванса
3сегодня, 18:18
«Валенсия» лишилась трех игроков, включая Жана Монтеро, из-за травм перед стартом Евролиги
сегодня, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
24-летний форвард Джейлен Бриджес пройдет просмотр в «Бостоне»
сегодня, 19:30
Кендалл Браун поборется за место на двустороннем контракте на сборах «Селтикс»
сегодня, 18:29
«Самара» рассмотрит вариант аренды Александра Летино
сегодня, 18:08
Евролига хочет привлечь 100 миллионов зрителей на Ближнем Востоке и в Северной Африке через Дубай
сегодня, 17:55
«Бруклин» подписал контракт с лидером G-лиги по передачам Юри Коллинзом
сегодня, 16:30
Деннис Смит имеет минимальные шансы на место в составе «Мэверикс»
2сегодня, 13:45
Деджонте Мюррэй отправил 600 долларов фанату, чтобы помочь ему начать бизнес по стрижке газонов
1сегодня, 12:03
Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно забыть о прошлом сезоне. Трофей уже в музее и останется там»
сегодня, 11:44
Лука Дончич встретился с Яо Мином
1сегодня, 11:07Фото
«С Каримом я не сяду, он, наверное, книжки читает». Джефф Тиг выбрал себе соседей для 12-часового перелета
8сегодня, 10:44