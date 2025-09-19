Дрэймонд Грин жестко сыграл против китайского фаната, вышедшего на паркет в майке Джордана Пула

Дрэймонд Грин проводит турне по Китаю.

В рамках выставочного матча 1 на 1 форвард «Голден Стэйт» поиграл с болельщиками, один из которых вышел против него в майке Джордана Пула.

Грин уронил его на паркет, а потом, смазав данк, шуточно взял его в захват за шею.