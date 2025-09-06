«Что за дерьмовая тренировка». Дрэймонд Грин отреагировал на совместное занятие Джимми Батлера и Бадди Хилда
Грин потроллил товарищей по команде.
В сети появилось видео с тренировки Джимми Батлера, которую он провел вместе с партнером по «Голден Стэйт» Бадди Хилдом.
Их товарищ Дрэймонд Грин не остался в стороне и прокомментировал ролик.
«Что за дерьмовая тренировка… возвращайся обратно на запад, Джимбо. Ты ведь все равно не любишь Бадди», – написал Грин.
Ранее Батлер проводил тренировочные занятия и с Грином.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Дрэймонда Грина
