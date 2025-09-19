«Голден Стэйт» расширил список вариантов Джонатана Куминги оффером на 3 года и 54 миллиона без опций
«Уорриорз» выдвинули еще одно предложение Джонатану Куминге.
К первоначальному офферу на 2 года и 45 миллионов с опцией команды и следующему на 3 года и 75,2 миллиона также с опцией клуба добавился третий вариант.
По сообщению инсайдера Энтони Слэйтера, «Уорриорз» предлагают форварду три гарантированных года без опций с общей суммой в 54 миллиона долларов, что сильно не соответствует позиции лагеря баскетболиста, который согласился подписать второй вариант контракта, заменив опцию клуба на опцию игрока.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bleacher Report
