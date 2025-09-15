Брианна Стюарт получила травму колена в овертайме матча с «Финиксом»

Форвард «Нью-Йорка» заработала повреждение.

За 3 минуты до конца овертайма игры первого раунда плей-офф против «Меркури» Стюарт прошла под кольцо, где, исполнив лэй-ап, столкнулась в воздухе с двумя соперницами, а после приземления схватилась за левое колено.

Изначально Стюарт осталась в игре, но главный тренер «Либерти» Сэнди Бронделло сказала, что форвард попросила замену, почувствовав «дискомфорт». После того как Стюарт села на скамейку запасных, было видно, что ей больно, и на глазах у нее были слезы.

После игры Бронделло не сообщила новостей о состоянии баскетболистки, которая успела набрать 18 очков, 6 подборов и 4 передачи.

Без Стюарт «Нью-Йорк » смог одержать верх (76:69) и повести в серии (1-0), отобрав у «Финикса » преимущество домашней площадки.