Брианна Стюарт получила травму колена в овертайме матча с «Финиксом»
Форвард «Нью-Йорка» заработала повреждение.
За 3 минуты до конца овертайма игры первого раунда плей-офф против «Меркури» Стюарт прошла под кольцо, где, исполнив лэй-ап, столкнулась в воздухе с двумя соперницами, а после приземления схватилась за левое колено.
Изначально Стюарт осталась в игре, но главный тренер «Либерти» Сэнди Бронделло сказала, что форвард попросила замену, почувствовав «дискомфорт». После того как Стюарт села на скамейку запасных, было видно, что ей больно, и на глазах у нее были слезы.
После игры Бронделло не сообщила новостей о состоянии баскетболистки, которая успела набрать 18 очков, 6 подборов и 4 передачи.
Без Стюарт «Нью-Йорк» смог одержать верх (76:69) и повести в серии (1-0), отобрав у «Финикса» преимущество домашней площадки.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
