Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Индиана» сыграет с «Атлантой», «Нью-Йорк» встретится с «Финиксом» и другие матчи
14-15 сентября состоятся четыре матча первого раунда плей-офф женской НБА.
Действующий чемпион «Нью-Йорк» (5) сыграет в гостях с «Финиксом» (4), «Атланта» (3) примет «Индиану» (6).
Женская НБА
Плей-офф
Первый раунд
Миннесота – Голден Стэйт
14 сентября. 20.00
Атланта – Индиана
14 сентября. 22.00
Финикс – Нью-Йорк
15 сентября. 00.00
Лас-Вегас – Сиэтл
15 сентября. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
