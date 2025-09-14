  • Спортс
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Индиана» сыграет с «Атлантой», «Нью-Йорк» встретится с «Финиксом» и другие матчи

14-15 сентября состоятся четыре матча первого раунда плей-офф женской НБА.

Действующий чемпион «Нью-Йорк» (5) сыграет в гостях с «Финиксом» (4), «Атланта» (3) примет «Индиану» (6).

Женская НБА 

Плей-офф

Первый раунд

Миннесота – Голден Стэйт

14 сентября. 20.00

Атланта – Индиана

14 сентября. 22.00

Финикс – Нью-Йорк

15 сентября. 00.00

Лас-Вегас – Сиэтл

15 сентября. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
