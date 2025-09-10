«Майами» предложит Норману Пауэллу продление контракта по результатам начала сезона

Норману Пауэллу придется побороться за следующий контракт.

Защитник перешел в «Хит» в рамках трехстороннего обмена с участием Джона Коллинза.

У Пауэлла остается последний год по текущему соглашению с зарплатой около 20,5 миллиона. У «Майами » есть время до 30 июня, чтобы продлить контракт с игроком.

По информации репортера Бэрри Джексона, команда намерена оценить игровую форму и адаптацию защитника в начале сезона перед началом переговоров.

Пауэлл набирал 21,8 очка, 3,2 подбора и 2,1 передачи за 32,6 минуты в среднем в 60 матчах за «Клипперс» в прошлом регулярном чемпионате НБА .