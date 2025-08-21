0

Дрю Смит: «Перейду к тренировкам 5 на 5 в ближайшие несколько недель»

Дрю Смит восстанавливается после травмы.

27-летний защитник «Хит» получил разрыв ахиллова сухожилия в декабре, до этого уже восстановившись после травмы передней крестообразной связки.

«Честно говоря, все идет довольно неплохо. В плане реабилитации я на отличной траектории.

Уже начал работу с контактом. Но пока не приступил к полноценным тренировкам 5 на 5. Это будет в ближайшие несколько недель. Все будет зависеть от реакции организма на нынешние занятия.

Цель – быть готовым к сборам. И пока мы идем по графику.

Я уже понял, что могу выступать на уровне НБА. Думаю, что в рамках полноценного сезона сумею повлиять на количество побед. Не вижу причин, по которым не смог бы вернуться на прежний уровень. Джефф Руиз (директор по реабилитации «Хит») проделал потрясающую работу. Когда я выхожу на площадку, то чувствую себя отлично и хорошо двигаюсь», – поделился Смит.

Защитник подписал с «Майами» новый стандартный контракт на 3 года и 7,9 миллиона долларов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
