Деннис Смит имеет минимальные шансы на место в составе «Мэверикс»

Денниса Смит вряд ли вернется в НБА в этом сезоне.

По информации инсайдера Марка Стейна, «Даллас » подписал негарантированный контракт с разыгрывающим, чтобы получить права него в G-лиге. Шансы Смита на попадание в основной состав минимальны.

27-летний защитник, до сих пор сохраняющий теплые взаимоотношения с фанатской базой своей первой команды, побывает на сборах и, скорее всего, продолжит карьеру в лиге развития.