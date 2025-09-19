0

Деннис Смит имеет минимальные шансы на место в составе «Мэверикс»

Денниса Смит вряд ли вернется в НБА в этом сезоне.

По информации инсайдера Марка Стейна, «Даллас» подписал негарантированный контракт с разыгрывающим, чтобы получить права него в G-лиге. Шансы Смита на попадание в основной состав минимальны.

27-летний защитник, до сих пор сохраняющий теплые взаимоотношения с фанатской базой своей первой команды, побывает на сборах и, скорее всего, продолжит карьеру в лиге развития.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
возможные переходы
logoДеннис Смит
logoДаллас
logoНБА
