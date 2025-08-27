«Даллас» намерен обменять Оливье-Максанса Проспера
«Мэверикс» пытаются обменять Оливье-Максанса Проспера.
Клуб активизировал усилия по созданию необходимого места в составе для подписания защитника Данте Экзама, сообщает инсайдер Марк Стейн.
Все усилия сосредоточены на поиске новой команды для форварда Оливье-Максанса Проспера (23 года, 201 см).
В прошлом сезоне канадец сыграл за «Мэвс» 52 матча, набирая в среднем 3,9 очка и 2,4 подбора.
