«Даллас» намерен обменять Оливье-Максанса Проспера

«Мэверикс» пытаются обменять Оливье-Максанса Проспера.

Клуб активизировал усилия по созданию необходимого места в составе для подписания защитника Данте Экзама , сообщает инсайдер Марк Стейн.

Все усилия сосредоточены на поиске новой команды для форварда Оливье-Максанса Проспера (23 года, 201 см).

В прошлом сезоне канадец сыграл за «Мэвс» 52 матча, набирая в среднем 3,9 очка и 2,4 подбора.





