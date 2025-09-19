2

Деннис Смит подпишет контракт с «Мэверикс»

Деннис Смит возвращается в свою первую команду НБА .

Разыгрывающий (27 лет, 188 см) подпишет 1-летний контракт с «Мэверикс», которые выбрали его 9-м на драфте-2017. В техасском клубе Деннис провел первые полтора сезона своей карьеры.

Смит поборется за место в составе «Далласа» в тренировочном лагере. В настоящий момент у «Мэвс» полный состав, но защитник Брэндон Уильямс имеет частично гарантированный контракт.

После ухода из «Мэверикс» Смит побывал еще в пяти других клубах НБА и, наконец, перебрался в Европу, где не смог вписаться в испанский «Реал». 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
переходы
logoДаллас
Брэндон Уильямс
logoДеннис Смит
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Стретч» – слово лета в НБА. Нет, речь не о растяжке, а о контрактах и переходах
1717 сентября, 12:00
«Даллас» подписал контракт с Джамарионом Шарпом
11 сентября, 04:38
«Даллас» переподписал Данте Экзама
61 сентября, 13:05
«Даллас» отчислил Оливье-Максанса Проспера, чтобы подписать Данте Экзама
1329 августа, 20:59
Главные новости
«Индиана» в близкой концовке одолела «Атланту» и впервые с 2015 года выиграла серию плей-офф
116 минут назадВидео
«Детройт» может рассмотреть варианты обмена Джейдена Айви. Статус игрока охарактеризовали как «открытый для интерпретаций» (Сигел)
29 минут назад
Кевин Дюрэнт ответил болельщику на критику из-за перехода в ГСВ в 2016-м: «Я оказал на твою жизнь большее влияние, чем твой отец»
241 минуту назад
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. 38 очков Уилсон помогли «Лас-Вегасу» одолеть «Сиэтл» и пройти дальше (2-1), «Индиана» выбила «Атланту» (2-1) благодаря 24 очкам Митчелл
259 минут назад
Лавар Болл впервые показался на публике с протезом
сегодня, 04:12Видео
Леброн Джеймс о легендарном матче Кобе Брайанта: «Клянусь, я знал, что он наберет больше 80-и очков»
7вчера, 21:19
Лаури Маркканен представил свою версию «сборной Мира» для Матча всех звезд НБА
2вчера, 20:55
Леброн Джеймс: «Конец карьеры уже близко, но еще не наступил»
15вчера, 20:10
Эйжа Уилсон и Аланна Смит стали – «Лучшие игроки оборонительного плана» сезона-2025 женской НБА
вчера, 19:41Фото
Бывший сотрудник «Клипперс»: «Если Кавай был готов послать на ### «Сперс», то он не побоится сделать то же самое с нами»
7вчера, 18:45
Ко всем новостям
Последние новости
Дуэйн Уэйд: «Эйжа Уилсон может обыграть некоторых игроков НБА»
4вчера, 20:31
Патрик Беверли готов завершить карьеру, если в скором времени не найдет команду
вчера, 19:21
Шейн Ларкин: «У меня были возможности вернуться в НБА, но я отказался»
3вчера, 19:09
Тони Снелл о переходе во французский «Булазак»: «Я больше не мог играть в G-лиге»
1вчера, 16:00
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Дубай»
2вчера, 15:21
Аарон Гордон появился на публике в майке своего покойного брата
вчера, 14:40Фото
Андре Игудала: «Если бы Рашид Уоллес играл сегодня, он входил бы в топ-5 игроков лиги. Даже выше Янниса»
11вчера, 13:41
Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Панатинаикос» обыграл «Партизан»
вчера, 13:21
Хассан Уайтсайд попытался продолжить карьеру в Китае, но провалил просмотр в «Шанхае»
вчера, 10:20
«Майами» не стремится обменивать Эндрю Уиггинса и хочет оценить нынешний состав в официальных матчах
3вчера, 07:53