Деннис Смит подпишет контракт с «Мэверикс»

Деннис Смит возвращается в свою первую команду НБА .

Разыгрывающий (27 лет, 188 см) подпишет 1-летний контракт с «Мэверикс», которые выбрали его 9-м на драфте-2017. В техасском клубе Деннис провел первые полтора сезона своей карьеры.

Смит поборется за место в составе «Далласа » в тренировочном лагере. В настоящий момент у «Мэвс» полный состав, но защитник Брэндон Уильямс имеет частично гарантированный контракт.

После ухода из «Мэверикс» Смит побывал еще в пяти других клубах НБА и, наконец, перебрался в Европу, где не смог вписаться в испанский «Реал».