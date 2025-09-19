«Олимпиакос» ищет нового защитника после травмы Кинана Эванса

Греческой команде требуется усиление задней линии.

Как сообщает Константинос Мелайесс из Sport24, пирейский клуб начал поиски нового защитника из-за очередного повреждения Кинана Эванса.

Эванс получил остеохондральную травму надколенника правого колена. Ожидается, что он пропустит 15-20 дней тренировочного процесса.

29-летний разыгрывающий пропустил прошлый сезон, восстанавливаясь после операции на левом колене.

Летом 2024 года защитник подписал контракт с «Олимпиакосом » и весь год готовился к дебюту за греческий клуб.

В последний раз Эванс играл в Евролиге за «Жальгирис» в сезоне-2023/24, где набирал в среднем 17,3 очка, 3,9 передачи и 2,8 подбора за игру.