1

«Олимпиакос» ищет нового защитника после травмы Кинана Эванса

Греческой команде требуется усиление задней линии.

Как сообщает Константинос Мелайесс из Sport24, пирейский клуб начал поиски нового защитника из-за очередного повреждения Кинана Эванса.

Эванс получил остеохондральную травму надколенника правого колена. Ожидается, что он пропустит 15-20 дней тренировочного процесса.

29-летний разыгрывающий пропустил прошлый сезон, восстанавливаясь после операции на левом колене.

Летом 2024 года защитник подписал контракт с «Олимпиакосом» и весь год готовился к дебюту за греческий клуб.

В последний раз Эванс играл в Евролиге за «Жальгирис» в сезоне-2023/24, где набирал в среднем 17,3 очка, 3,9 передачи и 2,8 подбора за игру.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoОлимпиакос
logoчемпионат Греции
Кинан Эванс
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Олимпиакос» предложил Монте Моррису крупный двухлетний контракт
вчера, 11:35
«Олимпиакос» интересуется Дэлано Бэнтоном и Монте Моррисом
17 сентября, 13:39
Кинан Эванс выбыл из состава «Олимпиакоса» на 15-20 дней из-за травмы правого колена
17 сентября, 11:43
Главные новости
Д’Анджело Расселл: «Я родом из трущоб, из того места, где обманывают, воруют и убивают. Быть хорошим там – не вариант»
349 минут назад
Муаммаду Жете травмировал ахилл и может пропустить весь следующий сезон «Дубая»
сегодня, 07:27
Ченнинг Фрай о словах про «стукачество» Торре: «Думаете, я в подкасте все на полном серьезе говорю? Да мне вообще плевать на это»
сегодня, 07:19
Леброн Джеймс: «Google врет. У меня всего пара тысяч на счету в банке, я на мели»
10сегодня, 07:11
Агент Куминги выложил эффектное видео с игроком: «Подготовка к сезону почти завершена»
4сегодня, 06:59Видео
Пабло Торре о возможном уходе «Клипперс» от наказания: «Некоторые владельцы считают такой сценарий абсурдным»
1сегодня, 06:48
Второй сезон «Стартовой пятерки» с Дюрэнтом и ШГА выйдет на Netflix 16 октября
сегодня, 06:35
Патрик Беверли продолжил заочную перепалку с Янгом: «Всех, кто встречал Трэя Янга, поувольняли»
5сегодня, 06:23
Тайриз Халибертон: «Уступаю Макконнеллу в большинстве тренировок – это стало мотивацией. Он помогает мне стать лучше»
сегодня, 06:12
Сергей Кущенко: «Швед подпишется с одним из клубов, и, вероятно, это будет не российская команда»
сегодня, 06:07
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Кущенко о Егоре Дёмине: «Летняя лига показала, что в его игре есть определенные пробелы. Знаю, что он слишком трудолюбив и ответственен»
15 минут назад
Девин Букер, Д’Анджело Расселл и Макс Кристи вместе готовятся к сезону
1сегодня, 06:41Видео
Дуэйн Уэйд: «Эйжа Уилсон может обыграть некоторых игроков НБА»
5вчера, 20:31
Патрик Беверли готов завершить карьеру, если в скором времени не найдет команду
вчера, 19:21
Шейн Ларкин: «У меня были возможности вернуться в НБА, но я отказался»
3вчера, 19:09
Тони Снелл о переходе во французский «Булазак»: «Я больше не мог играть в G-лиге»
1вчера, 16:00
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Дубай»
2вчера, 15:21
Аарон Гордон появился на публике в майке своего покойного брата
вчера, 14:40Фото
Андре Игудала: «Если бы Рашид Уоллес играл сегодня, он входил бы в топ-5 игроков лиги. Даже выше Янниса»
11вчера, 13:41
Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Панатинаикос» обыграл «Партизан»
вчера, 13:21