«Олимпиакос» ищет нового защитника после травмы Кинана Эванса
Греческой команде требуется усиление задней линии.
Как сообщает Константинос Мелайесс из Sport24, пирейский клуб начал поиски нового защитника из-за очередного повреждения Кинана Эванса.
Эванс получил остеохондральную травму надколенника правого колена. Ожидается, что он пропустит 15-20 дней тренировочного процесса.
29-летний разыгрывающий пропустил прошлый сезон, восстанавливаясь после операции на левом колене.
Летом 2024 года защитник подписал контракт с «Олимпиакосом» и весь год готовился к дебюту за греческий клуб.
В последний раз Эванс играл в Евролиге за «Жальгирис» в сезоне-2023/24, где набирал в среднем 17,3 очка, 3,9 передачи и 2,8 подбора за игру.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
