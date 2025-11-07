Спенсер Динуидди о переходе в «Баварию»: «Евролига очень конкурентна. Высокоуровневый баскетбол, которым можно наслаждаться в погоне за мечтой»
Спенсер Динуидди хорошо чувствует себя в Европе.
32-летний разыгрывающий Спенсер Динуидди перешел в «Баварию» в октябре, перебравшись в Европу.
«Обсудили с агентом все имеющиеся возможности: НБА, Китай и Евролигу. Знакомство с Горди Хербертом и прекрасный город привлекли мой интерес.
Мы пока не проигрывали, отличная команда, хороший коллектив и персонал клуба, все классно.
Игроки НБА поняли, что есть еще одна лига с высокоуровневым баскетболом. Евролига очень конкурентна и позволяет наслаждаться игрой в погоне за мечтой. Поэтому многие сюда приезжают.
В лиге совершенно другие защитные концепции. «Краска» забита, чаще ловят на сдваиваниях. Другая игра», – поделился защитник.
