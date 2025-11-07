0

Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» встретится с «Уралмашем»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Бетсити Парма» примет «Уралмаш».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение командЦСКА – 8-1, УНИКС – 7-1, МБА-МАИ – 6-2, Локомотив-Кубань – 5-3, Зенит – 5-3, Бетсити Парма – 5-3, Уралмаш – 4-4, Автодор – 2-6, Енисей – 2-6, Пари Нижний Новгород – 1-7, Самара – 0-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
