0

«Милуоки» отправил Алекса Адетокумбо в G-лигу

Алекс Адетокумбо подписал двустороннее соглашение с «Бакс» во время «предсезонки», но пока не дебютировал за основной состав.

Клуб отправил его в фарм-команду в G-лиге.

Прошлый сезон 24-летний форвард провел в греческом ПАОКе, но не получил много игрового времени, набирая в среднем 0,9 очка, 0,9 подбора и 0,2 передачи за 4 минуты на площадке.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эрика Нема
G-лига
logoНБА
logoМилуоки
Алекс Адетокумбо
