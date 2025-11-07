«Даллас» демонстрирует худший атакующий рейтинг (103,2) со времен «Оклахомы»-2020/21

Нападение «Мэверикс» пока худшее в НБА.

Команда, провозгласившая защиту центральным элементом своей идентичности, пока идет с результатом 2-6, худшим в Западной конференции наравне с «Новым Орлеаном».

Атакующий рейтинг «Далласа» (очки на 100 владений) – 103,2 – на данный момент является худшим в НБА и самым низким со времен сливавшей сезон «Оклахомы»-2020/21 (102,8).

Лидером команды по средней результативности является центровой Энтони Дэвис (20,8), пропустивший уже 3 матча из 8.

1-е место по общему количеству очков – за форвардом Пи Джей Вашингтоном (126).