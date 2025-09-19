  • Спортс
  • Тайриз Халибертон: «Уступаю Макконнеллу в большинстве тренировок – это стало мотивацией. Он помогает мне стать лучше»
Тайриз Халибертон: «Уступаю Макконнеллу в большинстве тренировок – это стало мотивацией. Он помогает мне стать лучше»

Тайриз Халибертон рассказал о положительном влиянии Ти Джей Макконнелла.

По словам разыгрывающего, ветеран хорош не только как ролевой игрок во время матчей.

«Не устаю повторять, что Ти Джей помог мне стать отличным игроком, потому что каждый день на тренировках – почти каждый день – я уступаю ему. Я уступаю ему по итогам большей части тренировок. И это повлияло на меня, мне захотеть стать лучше – стать лучше на тренировках.

Он мотивирует меня не только этим, есть много всего», – рассказал лидер «Пэйсерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Young Man and The Three
