Оби Топпин: «У «Индианы» отличные «большие»

Оби Топпин прокомментировал готовность «Пэйсерс» к сезону.

Финалисты НБА на год лишились своего лидера Тайриза Халибертона и не сумели удержать центрового Майлза Тернера .

Форвард Оби Топпин проведет третий сезон в клубе.

«Тайриз столько всего дает команде. Все лежит на поверхности, все понимают его вклад. Так что в команде знают, что придется делать больше на площадке, чтобы компенсировать его отсутствие.

Мы построили систему, в которую все поверили. С ней пришел успех. Нам надо продолжать, и все будет отлично.

Я буду выходить с прежним настроем. Готовым играть там, где будет нужно тренеру.

В команде замечательные «большие». Айзейя Джексон и Джеймс Уайзмен были в лагере прошлым летом. Они понимают нашу систему. Джей Хафф очень умен и разбирается в баскетболе. Он делает все, что от него требуется. Айзейя и Джеймс тоже в хорошей форме. Смотрел за их тренировками, выглядят отлично. С нетерпением жду сезона», – рассказал Топпин.

Джейксон и Уайзмен получили травмы ахиллова сухожилия в начале прошлого чемпионата и занимались реабилитацией весь сезон.