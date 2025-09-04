Тайриз Халибертон о Майлзе Тернере: «Все двигаются дальше. Все будут в порядке»
Тайриз Халибертон очертил свое отношение к переходу Майлза Тернера.
Центровой выбрал продолжение карьеры в «Милуоки».
Халибертон отреагировал на пользователя с именем «Пошел ты, Майлз Тернер» на своем стриме.
«У меня нет таких эмоций в его адрес. Рад, что он получил свои деньги. Мы будем рады увидеть его в будущем. Мы двигаемся дальше, он делает то же самое. Все будут в порядке», – заявил разыгрывающий «Индианы».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
