Тайриз Халибертон о Майлзе Тернере: «Все двигаются дальше. Все будут в порядке»

Тайриз Халибертон очертил свое отношение к переходу Майлза Тернера.

Центровой выбрал продолжение карьеры в «Милуоки ».

Халибертон отреагировал на пользователя с именем «Пошел ты, Майлз Тернер » на своем стриме.

«У меня нет таких эмоций в его адрес. Рад, что он получил свои деньги. Мы будем рады увидеть его в будущем. Мы двигаемся дальше, он делает то же самое. Все будут в порядке», – заявил разыгрывающий «Индианы».