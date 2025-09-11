0

«Даллас» подписал контракт с Джамарионом Шарпом

Джамарион Шарп пройдет просмотр в «Мэверикс».

24-летний центровой (226 см) провел прошлый сезон в лиге развития, набирая 6,4 очка, 7,1 подбора и 3,3 блок-шота за 21,6 минуты в среднем.

Шарп вошел в сборную G-лиги, которая примет участие в Межконтинентальном кубке (18-21 сентября).

Баскетболист подписал контракт с «Далласом».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
