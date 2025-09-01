«Даллас» переподписал Данте Экзама
«Мэверикс» вернули в команду австралийского защитника.
Данте Экзам (30 лет, 196 см) подписал новое соглашение.
Защитник провел 22 матча за клуб в прошлом сезоне НБА, набирая 8,5 очка, 1,7 подбора и 2,8 передачи за 18,4 минуты в среднем, при точности в 43,9% из-за дуги.
Ради его подписания «Даллас» отчислил Оливье Оливье-Максанса Проспера.
По информации Spotrac, защитник заключил однолетний контракт на сумму порядка 3,3 миллиона долларов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кита Смита
