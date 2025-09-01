«Даллас» переподписал Данте Экзама

«Мэверикс» вернули в команду австралийского защитника.

Данте Экзам (30 лет, 196 см) подписал новое соглашение.

Защитник провел 22 матча за клуб в прошлом сезоне НБА , набирая 8,5 очка, 1,7 подбора и 2,8 передачи за 18,4 минуты в среднем, при точности в 43,9% из-за дуги.

Ради его подписания «Даллас » отчислил Оливье Оливье-Максанса Проспера.

По информации Spotrac, защитник заключил однолетний контракт на сумму порядка 3,3 миллиона долларов.