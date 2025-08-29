«Даллас» отчислил Оливье-Максанса Проспера, чтобы подписать Данте Экзама
Оливье-Максанс Проспер расстался с «Мэверикс».
«Даллас» отчислил 23-летнего форварда и распишет полагавшиеся ему за следующий сезон 3 миллиона на 3 года.
Клуб не сумел найти вариант обмена баскетболиста до дедлайна (на расписывание контракта).
Проспер набирал 3,9 очка и 2,4 подбора за 11,2 минуты в среднем в 52 матчах прошедшего чемпионата.
«Мэверикс» намерены продолжить сотрудничество с 30-летним защитником Данте Экзамом, которому требовалось место в ростере.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
