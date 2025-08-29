«Даллас» отчислил Оливье-Максанса Проспера, чтобы подписать Данте Экзама

Оливье-Максанс Проспер расстался с «Мэверикс».

«Даллас » отчислил 23-летнего форварда и распишет полагавшиеся ему за следующий сезон 3 миллиона на 3 года.

Клуб не сумел найти вариант обмена баскетболиста до дедлайна (на расписывание контракта).

Проспер набирал 3,9 очка и 2,4 подбора за 11,2 минуты в среднем в 52 матчах прошедшего чемпионата.

«Мэверикс» намерены продолжить сотрудничество с 30-летним защитником Данте Экзамом , которому требовалось место в ростере.