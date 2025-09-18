0

Патрик Беверли готов завершить карьеру, если в скором времени не найдет команду

Ветеран НБА не может найти себе команду и думает об уходе из баскетбола.

В своем подкасте баскетболист откровенно заявил о своих намерениях: «Если в скором времени я не начну играть в баскетбол, то завершу карьеру. Это правда».

В прошлом сезоне 37-летний защитник выступал за «Хапоэль Тель-Авив», но в феврале 2025 года расторг контракт с клубом после того, как был отстранен за насмешки в адрес главного тренера Димитриса Итудиса.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Патрика Беверли
