Патрик Беверли готов завершить карьеру, если в скором времени не найдет команду
Ветеран НБА не может найти себе команду и думает об уходе из баскетбола.
В своем подкасте баскетболист откровенно заявил о своих намерениях: «Если в скором времени я не начну играть в баскетбол, то завершу карьеру. Это правда».
В прошлом сезоне 37-летний защитник выступал за «Хапоэль Тель-Авив», но в феврале 2025 года расторг контракт с клубом после того, как был отстранен за насмешки в адрес главного тренера Димитриса Итудиса.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Патрика Беверли
