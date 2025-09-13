Хорхе Гарбахоса: «На Евробаскете-2029 не будет матчей бэк-ту-бэк. Рассмотрим возможность замен травмированных игроков»
Хорхе Гарбахоса прокомментировал меры борьбы с травмами.
ФИБА обратила внимание на проблемы команд из-за здоровья баскетболистов.
«Когда я выступал на Евробаскете, мы играли 3 матча подряд, один день на отдых и опять три матча подряд. Теперь была одна сдвоенная игра. В 2029 матчей бэк-ту-бэк не будет.
Мы против расширения составов сборных. Данные показывают, что тренеры задействуют 9-10 игроков. 11-й и 12-й получают мало времени. Больше не надо. Но травмы – это другое дело. Германии, кажется, предстоит играть в финале с 10 игроками. Мы рассмотрим возможность замен травмированных. Возможно, потенциальные сменщики смогут поддерживать готовность у себя дома», – заявил президент ФИБА-Европа.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
