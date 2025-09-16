Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Индиана» примет «Атланту», «Сиэтл» сыграет с «Лас-Вегасом»
17 сентября в рамках первого раунда плей-офф женской НБА пройдут два матча.
«Индиана» (6) примет «Атланту» (3), «Сиэтл» (7) сыграет с «Лас-Вегасом» (2)
Женская НБА
Плей-офф
Первый раунд (до 2 побед)
Индиана – Атланта
17 сентября. 02.30
«Атланта» ведет в серии – 1-0.
Сиэтл – Лас-Вегас
17 сентября. 4.30
«Лас-Вегас» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
