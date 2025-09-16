0

Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Индиана» примет «Атланту», «Сиэтл» сыграет с «Лас-Вегасом»

17 сентября в рамках первого раунда плей-офф женской НБА пройдут два матча.

«Индиана» (6) примет «Атланту» (3), «Сиэтл» (7) сыграет с «Лас-Вегасом» (2)

Женская НБА 

Плей-офф

Первый раунд (до 2 побед)

Индиана – Атланта

17 сентября. 02.30

«Атланта» ведет в серии – 1-0.

Сиэтл – Лас-Вегас

17 сентября. 4.30

«Лас-Вегас» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

