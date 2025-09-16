Яннис Адетокумбо станцевал с Вассилисом Спанулисом, празднуя «бронзу» Евробаскета

Греки отметили третье место на чемпионате Европы.

В сети появилось видео с праздничного мероприятия сборной Греции, на котором Яннис Адетокумбо танцует, обнявшись с главным тренером Вассилисом Спанулисом .

Сборная Греции впервые с 2009 года поднялась на пьедестал чемпионата Европы, а для Адетокумбо эта «бронза» стала первой медалью в его карьере за сборную.