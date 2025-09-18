«Майами» не стремится обменивать Эндрю Уиггинса и хочет оценить нынешний состав в официальных матчах

  • Спортс
1

«Хит» вряд ли обменяют Эндрю Уиггинса.

По информации репортера Бретта Сигела, «Майами» не особенно заинтересован в обсуждении обмена Эндрю Уиггинса. Форвард становился целью «Лейкерс», но запрос драфт-пика 1-го раунда быстро свернул переговоры.

«Хит» намерены оценить нынешний состав в регулярном сезоне и действовать в соответствии с результатами начальных стадий чемпионата.

