«Лейкерс» готовы брать долгосрочные контракты и рассматривает Уиггинса как возможное усиление
«Лейкерс» меняет стратегию после продления Луки Дончича.
По информации The Athletic, «озерники» стали более открыты к вариантам с долгосрочными контрактами после того, как Лука Дончич в августе подписал с клубом трехлетнее продление на 165 млн долларов.
Одним из главных кандидатов на усиление стал Эндрю Уиггинс. Его контракт рассчитан на 28,2 млн долларов в этом сезоне и имеет опцию игрока на сезон-2026/27 (30,1 млн).
«Лейкерс» могут обменять только пик первого раунда 2031-го, либо 2032-го года, и руководство планирует сохранить их для более крупного обмена в будущем.
В сделке клуб может использовать истекающие контракты и Далтона Кнехта, чтобы помочь другой команде разгрузить платежную ведомость.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости