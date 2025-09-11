  • Спортс
«Лейкерс» готовы брать долгосрочные контракты и рассматривает Уиггинса как возможное усиление

«Лейкерс» меняет стратегию после продления Луки Дончича.

По информации The Athletic, «озерники» стали более открыты к вариантам с долгосрочными контрактами после того, как Лука Дончич в августе подписал с клубом трехлетнее продление на 165 млн долларов.

Одним из главных кандидатов на усиление стал Эндрю Уиггинс. Его контракт рассчитан на 28,2 млн долларов в этом сезоне и имеет опцию игрока на сезон-2026/27 (30,1 млн).

«Лейкерс» могут обменять только пик первого раунда 2031-го, либо 2032-го года, и руководство планирует сохранить их для более крупного обмена в будущем.

В сделке клуб может использовать истекающие контракты и Далтона Кнехта, чтобы помочь другой команде разгрузить платежную ведомость.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
logoЛейкерс
logoНБА
возможные переходы
logoДалтон Кнехт
logoЭндрю Уиггинс
