«Майами» заправшивает драфт-пик 1-го раунда у «Лейкерс» в возможной сделке по Эндрю Уиггинсу
«Лейкерс» и «Хит» ведут переговоры об обмене.
Клуб из Лос-Анджелеса интересуется возможностью заполучить форварда Эндрю Уиггинса, задействовав форварда Далтона Кнехта в потенциальной сделке.
По информации репортера Эвана Сайдери, «Майами» намерен получить драфт-пик 1-го раунда в обмене игрока. «Лейкерс», как сообщалось ранее, хотят сохранить доступные драфт-пики для более важной сделки в будущем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
