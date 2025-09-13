«Майами» заправшивает драфт-пик 1-го раунда у «Лейкерс» в возможной сделке по Эндрю Уиггинсу

«Лейкерс» и «Хит» ведут переговоры об обмене.

Клуб из Лос-Анджелеса интересуется возможностью заполучить форварда Эндрю Уиггинса , задействовав форварда Далтона Кнехта в потенциальной сделке.

По информации репортера Эвана Сайдери, «Майами » намерен получить драфт-пик 1-го раунда в обмене игрока. «Лейкерс », как сообщалось ранее, хотят сохранить доступные драфт-пики для более важной сделки в будущем.