Межконтинентальный кубок ФИБА. Сборная G-лиги сыграет с «Фламенго», «Аль-Ахли» встретится с «Уникахой»

Сегодня стартует Межконтинентальный кубок ФИБА.

Турнир в третий раз пройдет в Сингапуре.

В рамках группового этапа сборная G-лиги сыграет с бразильским «Фламенго», а «Аль-Ахли» из Триполи встретится с победителем прошлого турнира «Уникахой».

Межконтинентальный кубок ФИБА

Сингапур

Групповой этап

Группа А

Аль-Ахли Триполи – Уникаха

18 сентября. 15:00

Положение команд: Аль-Ахли – 0-0, Уникаха – 0-0, Уцуномия – 0-0.

Группа B

Сборная G-лиги – Фламенго

18 сентября. 12:00

Положение команд: Фламенго – 0-0, Иллаварра – 0-0, G-лига – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.