Межконтинентальный кубок ФИБА. Сборная G-лиги сыграет с «Фламенго», «Аль-Ахли» встретится с «Уникахой»
Сегодня стартует Межконтинентальный кубок ФИБА.
Турнир в третий раз пройдет в Сингапуре.
В рамках группового этапа сборная G-лиги сыграет с бразильским «Фламенго», а «Аль-Ахли» из Триполи встретится с победителем прошлого турнира «Уникахой».
Сингапур
Групповой этап
Группа А
Аль-Ахли Триполи – Уникаха
18 сентября. 15:00
Положение команд: Аль-Ахли – 0-0, Уникаха – 0-0, Уцуномия – 0-0.
Группа B
Сборная G-лиги – Фламенго
18 сентября. 12:00
Положение команд: Фламенго – 0-0, Иллаварра – 0-0, G-лига – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
