ФИБА объявила участников Межконтинентального кубка-2025

Межконтинентальный кубок снова пройдет в Сингапуре.

Турнир проведут с 18 по 21 сентября. Победитель прошлого розыгрыша испанская «Уникаха » встретится с чемпионами региональных турниров и сборной G-лиги (США).

В Сингапур кроме испанцев и американцев приедут: «Фламенго » (Бразилия), «Уцуномия» (Япония), «Иллаварра Хоукс» (Австралия) и «Аль-Ахли» (Ливия).