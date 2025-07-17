ФИБА объявила участников Межконтинентального кубка-2025
Межконтинентальный кубок снова пройдет в Сингапуре.
Турнир проведут с 18 по 21 сентября. Победитель прошлого розыгрыша испанская «Уникаха» встретится с чемпионами региональных турниров и сборной G-лиги (США).
В Сингапур кроме испанцев и американцев приедут: «Фламенго» (Бразилия), «Уцуномия» (Япония), «Иллаварра Хоукс» (Австралия) и «Аль-Ахли» (Ливия).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
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