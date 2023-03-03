Межконтинентальный кубок ФИБА пройдет в Сингапуре

и Sport Singapore договорились о 3-летнем партнерстве, в результате которого Сингапур станет местом проведения Межконтинентального кубка ФИБА.

Ближайший турнир пройдет с 21 по 24 сентября 2023 года.

В мероприятии примут участие победители Баскетбольной африканской лиги, европейской Лиги чемпионов, американской Лиги чемпионов и команда развития НБА «Игнайт».

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