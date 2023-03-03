Межконтинентальный кубок ФИБА пройдет в Сингапуре
ФИБА и Sport Singapore договорились о 3-летнем партнерстве, в результате которого Сингапур станет местом проведения Межконтинентального кубка ФИБА.
Ближайший турнир пройдет с 21 по 24 сентября 2023 года.
В мероприятии примут участие победители Баскетбольной африканской лиги, европейской Лиги чемпионов, американской Лиги чемпионов и команда Лиги развития НБА «Игнайт».
В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?
«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА
Комментарии